***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
23.11.2020 09:55
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
09.11.2020-20.11.2020
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 09.11
.2020-20.11.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889495
BIST
12:401.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:407,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1362
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:409,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1713
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:40466,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 7,64
|Açılış
|: 466,49
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:40
|EGEEN
|1.557,00
|163.642.867
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,19
|1.247.322.336
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,06
|1.137.647.864
|% 6,74
|
|GARAN
|9,31
|1.020.937.229
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,88
|895.432.149
|% 1,46
|
|GUBRF
|50,25
|614.234.480
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,06
|1.137.647.864
|% 6,74
|
|KRDMD
|4,88
|895.432.149
|% 1,46
|
|SISE
|7,19
|1.247.322.336
|% 2,42
|
|ISGYO
|2,12
|257.023.580
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,05
|374.266.544
|% -1,29
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7465
|7,7552
|% 1,79
|
|Euro
|9,2042
|9,2130
|% 1,89
|
|Sterlin
|10,3376
|10,3895
|% 2,37
|
|Frank
|8,4880
|8,5391
|% 1,93
|
|Riyal
|2,0634
|2,0737
|% 1,87
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,90
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,64
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|39,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|40,10
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|19,40
|
|Çeyrek
|750
|767
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|45,91
|45,91
|0,84
|