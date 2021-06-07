***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
07.06.2021 10:01
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
24.05.2021-04.06.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 24.05
.2021-04.06.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940364
BIST
15:511.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
15:518,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0376
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
15:5110,5018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0483
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
15:51523,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,63
|Açılış
|: 523,36
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ATATP
|29,04
|10.363.069
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.205.224
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.673.513
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,72
|3.078.186
|% 8,14
|
|ESEN
|33,54
|144.195.920
|% 8,05
|
|METUR
|22,50
|23.351.565
|% -10,00
|
|YESIL
|70,30
|12.463.219
|% -8,70
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.529,00
|2.008.589
|% -6,02
|
|DESA
|12,52
|6.821.858
|% -5,30
|
|GARAN
|8,25
|1.063.981.311
|% 1,85
|
|THYAO
|14,31
|1.000.325.354
|% 1,92
|
|KOZAL
|122,70
|476.024.500
|% 1,57
|
|SISE
|8,18
|443.879.523
|% 1,36
|
|ASELS
|15,46
|438.040.071
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,99
|331.583.936
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|346.313.301
|% 1,81
|
|GARAN
|8,25
|1.063.981.311
|% 1,85
|
|BOBET
|4,18
|401.342.902
|% -1,18
|
|KARSN
|3,92
|285.175.509
|% 0,26
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-4,13
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|-19,00
|
|Tam
|3.443
|3.532
|-16,35
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-7,91
|
|Çeyrek
|835
|854
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,68
|71,68
|-0,21
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:02RYSAS
Yüzde 9.77 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 676, 392 adet işlem
-
15:59BJKAS
Yüzde 6.43 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 120, 947 adet işlem
-
15:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, KOZAA, BIMAS
-
15:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ASELS, TKFEN
-
15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 46 artarak (% 1.15 ) 1, 269