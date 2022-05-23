***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
23.05.2022 09:23
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
09.05.2022- 20.05.2022
Açıklamalar
09.05.2022- 20.05.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031635
BIST
10:382.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 22,15
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
10:3815,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0511
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:3816,8858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0847
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:38947,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,35
|Açılış
|: 947,91
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:36
|IMASM
|51,55
|6.779.810
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.192.455
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|10.766.655
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|PRKAB
|37,48
|39.432.247
|% 7,52
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|MRGYO
|1,23
|5.820.326
|% -7,52
|
|ERSU
|3,99
|5.176.175
|% -6,99
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|OZRDN
|9,59
|360.564
|% -4,10
|
|THYAO
|42,84
|591.082.625
|% -0,05
|
|GARAN
|16,43
|474.376.575
|% 1,11
|
|ASELS
|23,42
|401.935.630
|% 2,81
|
|KARSN
|5,84
|318.077.318
|% 3,73
|
|KRDMD
|14,35
|305.516.163
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,26
|138.783.741
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,40
|243.047.770
|% 1,62
|
|KARSN
|5,84
|318.077.318
|% 3,73
|
|GARAN
|16,43
|474.376.575
|% 1,11
|
|AKBNK
|8,13
|215.997.818
|% 1,12
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9012
|15,9067
|% 0,21
|
|Euro
|16,8580
|16,8793
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,8976
|19,9973
|% 0,66
|
|Frank
|16,2786
|16,3767
|% 0,37
|
|Riyal
|4,2212
|4,2424
|% 0,06
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|9,94
|
|Altın Gr.
|947
|948
|5,02
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,11
|