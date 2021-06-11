Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM* *MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

11.06.2021 17:14



***AKMEN******AKM******MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

03.06.2021 tarihinde Şirketimizce yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939847) ve Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939840) ile ilan edildiği üzere, 04-14 Haziran 2021 tarihlerinde, 03.06.2021 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (03.06.2021 tarihi itibarıyla mevcut payların azami % 5,26094'ü kadar), Alistair Baran BLAKE'in pay edinim fiyatı olan 5,76 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir.
Alistair Baran BLAKE'in tahsisli sermaye artışından edindiği (MERKO) paylarını satın almak için 11 Haziran 2021 tarihinde yatırımcılardan herhangi bir talep gelmemiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942008


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:431.463
Değişim :  0,40% |  5,88
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464 En Düşük
1.455
BIST En Aktif Hisseler17:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 22,54 151.741.059 % 9,95  
BERA 27,02 102.878.965 % 9,93  
BOBET 5,35 444.567.955 % 9,86  
LINK 35,58 40.796.718 % 9,75  
KAPLM 20,96 11.271.330 % 8,04  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Dolar 8,3436 8,3468 % -0,96  
Euro 10,1067 10,1127 % -1,60  
Sterlin 11,7512 11,8102 % -1,35  
Frank 9,2500 9,3057 % -1,42  
Riyal 2,2207 2,2318 % -0,89  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.883 -14,79  
Altın Gr. 505 505 -8,98  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Gümüş.Ons 28,16 28,19 0,19  
Gümüş Gr. 7,53 7,54 -0,06  
B. Petrol 72,85 72,85 0,33  
Seans Raporu 17:43
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru