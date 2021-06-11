***AKMEN* *AKM* *MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.06.2021 17:14
***AKMEN******AKM******MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.06.2021 tarihinde Şirketimizce yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939847) ve Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939840) ile ilan edildiği üzere, 04-14 Haziran 2021 tarihlerinde, 03.06.2021 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (03.06.2021 tarihi itibarıyla mevcut payların azami % 5,26094'ü kadar), Alistair Baran BLAKE'in pay edinim fiyatı olan 5,76 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir.
Alistair Baran BLAKE'in tahsisli sermaye artışından edindiği (MERKO) paylarını satın almak için 11 Haziran 2021 tarihinde yatırımcılardan herhangi bir talep gelmemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942008
BIST
17:431.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:438,3468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0811
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:4310,1127
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1649
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:43504,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -9,59
|Açılış
|: 504,89
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,44
BIST En Aktif Hisseler17:43
|OYYAT
|22,54
|151.741.059
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.878.965
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|444.567.955
|% 9,86
|
|LINK
|35,58
|40.796.718
|% 9,75
|
|KAPLM
|20,96
|11.271.330
|% 8,04
|
|TKURU
|157,70
|5.435.166
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.410.299
|% -9,97
|
|CLEBI
|235,00
|88.351.051
|% -8,24
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|ATATP
|29,38
|96.689.296
|% -7,08
|
|THYAO
|14,56
|1.392.058.285
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,21
|1.048.462.845
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.045.121.708
|% 0,00
|
|ASELS
|15,64
|568.924.834
|% -0,38
|
|FENER
|37,50
|539.320.927
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,21
|1.048.462.845
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,28
|433.732.552
|% -0,44
|
|ZRGYO
|1,64
|305.940.636
|% 1,23
|
|GARAN
|8,48
|1.045.121.708
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.392.058.285
|% 0,90
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3436
|8,3468
|% -0,96
|
|Euro
|10,1067
|10,1127
|% -1,60
|
|Sterlin
|11,7512
|11,8102
|% -1,35
|
|Frank
|9,2500
|9,3057
|% -1,42
|
|Riyal
|2,2207
|2,2318
|% -0,89
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-14,79
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-8,98
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|0,33
|