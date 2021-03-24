***AKMEN* *AKM* *NTGAZ*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.03.2021 17:05
***AKMEN******AKM******NTGAZ*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarını halka arz eden aracı kurum tarafından yayınlanan Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanan Analist Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920207
BIST
17:141.405
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 27,57
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:147,9256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:149,4242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0372
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:14440,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,87
|Açılış
|: 440,07
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:14
|PEKGY
|2,20
|58.603.268
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.460.095
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.041.126
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.092.025
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,65
|446.917.891
|% -3,44
|
|BJKAS
|5,84
|246.748.057
|% -1,68
|
|EMKEL
|2,61
|8.754.277
|% -1,51
|
|AVHOL
|8,93
|7.644.262
|% -1,43
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,21
|6.327.891.719
|% 0,28
|
|SASA
|47,00
|1.554.382.034
|% 7,70
|
|FROTO
|209,40
|848.198.446
|% 3,11
|
|SISE
|7,31
|829.479.752
|% 3,39
|
|AKBNK
|4,93
|813.151.297
|% 2,71
|
|GARAN
|7,21
|6.327.891.719
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,24
|515.363.739
|% 2,28
|
|TSKB
|1,45
|326.408.947
|% 5,07
|
|SKBNK
|1,20
|226.923.092
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,90
|331.948.842
|% 2,70
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9201
|7,9256
|% -0,18
|
|Euro
|9,3827
|9,4242
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,8125
|10,8667
|% -0,69
|
|Frank
|8,4127
|8,4634
|% -0,65
|
|Riyal
|2,1028
|2,1134
|% -0,38
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|2,22
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|11,00
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|5,32
|
|Çeyrek
|703
|720
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|1,91
|
Seans Raporu
17:14
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17:26SARKY
Yüzde 6.49 oranında artışla 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 890, 353 adet işlem
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17:25XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 19 üstünde . İşlem hacmi 25, 898.00 milyon TL de
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17:25HURGZ
Yüzde 7.87 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 916, 457 adet işlem
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17:24PENGD
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 343, 080 adet işlem
-
17:23MEGAP
Yüzde 6.23 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 003, 218 adet işlem