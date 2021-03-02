***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 14.12.2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında SPK'ya yapılan başvuru çerçevesinde, SPK'nın 11.02.2021 tarihli toplantısındaa. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 295.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak toplam satış tutarı 190.000.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye (Nurol Holding) satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebinin, tahsisli sermaye artırımının TSP Prosedürü çerçevesinde tespit edilen baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan (nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay fiyatından az olmamak üzere belirlenecek satış fiyatı üzerinden yapılması ve pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması suretiyle, olumlu karşılanmasına,b. Nurol Holding tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Kurulumuz Karar tarihi itibarıyla Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu getirilmesine ve Nurol Holding tarafından konuya ilişkin bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanması ve duyuruda Nurol Holding tarafından belirlenen iki iş günü süreyle yatırımcıların Nurol Holding'ten talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi gerektiği hususunun Şirket'e ve Nurol Holding'e bildirilmesine,c. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Nurol Holding'in söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesabına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanmasına ve benzer şekilde sermaye artırım işlemi sonrasında Nurol Holding tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları bu bentte belirtilen tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanmasına ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesine karar verilmiştir.Nurol Holding A.Ş. tarafından yeni edinilen paylar, 03-04 Mart 2021 tarihlerinde, 11.02.2021 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (11.02.2021 tarihi itibarıyla mevcut payların azami % 5,15254'ü kadar), Nurol Holding A.Ş. tarafından edinim fiyatı olan 12,50 TL fiyat üzerinden devredilecektir. Talep etmek suretiyle Nurol Holding'ten yeni pay alacak yatırımcıların alacakları bu payların da 1 yıl süreyle Borsa'da satışı kısıtlanmış olacaktır.Buna göre, Nurol Holding A.Ş. tarafından yeni edinilen paylar, 03-04 Mart 2021 tarihlerinde, 11.02.2021 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (11.02.2021 tarihi itibarıyla mevcut payların azami % 5,15254'ü kadar), Nurol Holding A.Ş. tarafından edinim fiyatı olan 12,50 TL fiyat üzerinden devredilecektir. Talep etmek suretiyle Nurol Holding'ten yeni pay alacak yatırımcıların alacakları bu payların da 1 yıl süreyle Borsa'da satışı kısıtlanmış olacaktır.Bu kapsamda, yukarıda bahsi geçen şartları taşıyan ve sermaye artırımına katılmak isteyen pay sahipleri 03.03.2021 tarihinden itibaren talepte bulunabilecek olup talepte bulunacak pay sahiplerinin işbu Duyuru Metni'nin eki olan Yeni Pay Alma Talep Formu'nu Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ulaştırmaları ve Akbank T.A.Ş. nezdinde bulunan TR58 0004 6012 3388 8000 0229 03 IBAN numaralı hesaba 11.02.2021 tarihi itibarıyla sahip oldukları paylarının azami % 5,15254'ü oranında ve 1 TL nominal değerli beher yeni pay için 12,50 TL üzerinden hesaplanacak sermaye artırım (iştirak) bedellerini 03.03.2021 ve 04.03.2021 tarihlerinde ödemeleri gerekmektedir.Sermaye artırımına katılmak isteyen Şirket pay sahiplerinin 04.03.2021 tarihi saat 17:00'ye kadar ekte yer alan Yeni Pay Alma Talep Formu'nu Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 0212 292 98 23 no.lu faks numarasına veya nugyo@akyatirim.com.tr e-posta adresine iletmeleri ve iştirak bedellerini belirtilen hesaba transfer etmiş olmaları gerekmektedir. Taleplerin alındığı iki işgünü süresince saat 17:00'a kadar belgeleri ve para transferi Ak Yatırım'a ulaşan yatırımcılar için, Ak Yatırım tarafından aynı gün veya en geç T+1 (talebi takip eden birinci işgünü) tarihinde yatırımcının talep formunda belirttiği hesabına NUGYO pay virmanı yapılacaktır.NUGYO pay alım talep formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914503BIST