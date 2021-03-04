***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar02.03.2021 tarihinde Şirketimizce yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914503) ve Nurol Holding A.Ş. tarafından yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914538) ile ilan edildiği üzere, 03-04 Mart 2021 tarihlerinde, 11.02.2021 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (11.02.2021 tarihi itibarıyla mevcut payların azami % 5,15254'ü kadar), Nurol Holding A.Ş. tarafından edinim fiyatı olan 12,50 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir.Nurol Holding A.Ş.'nin tahsisli sermaye artışından edindiği Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) paylarını satın almak için 3 ve 4 Mart 2021 tarihlerinde yatırımcılardan herhangi bir talep gelmemiştir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915142BIST