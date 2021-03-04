***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2021 17:21
***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.03.2021 tarihinde Şirketimizce yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914503) ve Nurol Holding A.Ş. tarafından yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914538) ile ilan edildiği üzere, 03-04 Mart 2021 tarihlerinde, 11.02.2021 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (11.02.2021 tarihi itibarıyla mevcut payların azami % 5,15254'ü kadar), Nurol Holding A.Ş. tarafından edinim fiyatı olan 12,50 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir.
Nurol Holding A.Ş.'nin tahsisli sermaye artışından edindiği Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) paylarını satın almak için 3 ve 4 Mart 2021 tarihlerinde yatırımcılardan herhangi bir talep gelmemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915142
BIST
17:591.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
17:597,4314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0141
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:598,9556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:59408,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,62
|Açılış
|: 408,93
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ULUSE
|69,30
|10.122.684
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.508.799
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.463.024
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.007.116
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.555.423
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.987.828
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.248.444
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|459.988.301
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|19.707.954
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,73
|2.689.223.906
|% -1,27
|
|PETKM
|5,88
|1.522.908.822
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.044.202
|% 4,11
|
|GARAN
|9,40
|1.249.901.034
|% 2,29
|
|SISE
|7,68
|1.244.756.095
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,43
|867.894.886
|% 0,00
|
|PETKM
|5,88
|1.522.908.822
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,35
|610.160.739
|% 0,90
|
|THYAO
|14,73
|2.689.223.906
|% -1,27
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.044.202
|% 4,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4256
|7,4313
|% -0,19
|
|Euro
|8,9498
|8,9578
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,3443
|10,3962
|% -0,15
|
|Frank
|7,9979
|8,0461
|% -0,81
|
|Riyal
|1,9725
|1,9824
|% -0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|0,58
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,93
|64,93
|0,86
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem