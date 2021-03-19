***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
19.03.2021 18:10
***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Açıklamalar
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Nurol Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %5.73.'üne tekabül eden toplam 17.760.000 TL nominal değerli NUGYO paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 12,50 TL fiyatla alıcı Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş Şirketi'ne satışının Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 23 Mart 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919425
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2114
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1112
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2049
18:058,5895
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -0,1489
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5837
18:05404,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -4,40
|Açılış
|: 404,35
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2041
|7,2114
|% -1,52
|
|Euro
|8,5822
|8,5895
|% -1,70
|
|Sterlin
|10,0031
|10,0533
|% -1,61
|
|Frank
|7,7458
|7,7925
|% -1,48
|
|Riyal
|1,9216
|1,9313
|% -1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,20
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
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17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
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17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
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17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem