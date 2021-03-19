***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Nurol Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %5.73.'üne tekabül eden toplam 17.760.000 TL nominal değerli NUGYO paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 12,50 TL fiyatla alıcı Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş Şirketi'ne satışının Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 23 Mart 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919425BIST