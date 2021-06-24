***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
24.06.2021 18:21
***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Açıklamalar
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %0.86'sına tekabül eden toplam 2.680.000 TL nominal değerli NUGYO paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 12,50 TL fiyatla alıcı Nurol Otelcilik ve Turizm İşletme A.Ş Şirketi'ne satışının Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 29 Haziran 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944010
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0736
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7142
En Düşük
8,6368
18:0510,4130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1026
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
18:05498,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,86
|Açılış
|: 498,09
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7115
|8,7136
|% 0,85
|
|Euro
|10,4075
|10,4130
|% 1,00
|
|Sterlin
|12,0628
|12,1233
|% 0,29
|
|Frank
|9,4361
|9,4929
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,33
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,16
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,10
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,31
|