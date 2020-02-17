***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
17.02.2020 09:30
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
03.02.2020-14.02.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 03.02
.2020-14.02.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819360
BIST
13:00121.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 945,77
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.194
En Düşük
120.561
13:006,0441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:006,5564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:00307,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,83
|Açılış
|: 307,19
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,38
|551.627.627
|% 17,36
|
|TSPOR
|5,36
|150.869.057
|% 15,02
|
|KUTPO
|10,62
|25.682.417
|% 12,74
|
|OSTIM
|2,46
|93.967.171
|% 9,82
|
|LKMNH
|6,86
|21.225.972
|% 9,76
|
|ERBOS
|25,00
|12.899.410
|% -9,02
|
|ARDYZ
|16,44
|28.267.238
|% -8,67
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|QNBFB
|48,50
|940.763
|% -8,23
|
|KRTEK
|3,39
|2.392.092
|% -7,38
|
|ASELS
|30,12
|907.259.757
|% 3,58
|
|THYAO
|15,10
|581.168.107
|% 1,41
|
|GSRAY
|3,38
|551.627.627
|% 17,36
|
|ODAS
|2,23
|452.861.581
|% 3,72
|
|PETKM
|4,17
|326.419.157
|% 0,48
|
|ODAS
|2,23
|452.861.581
|% 3,72
|
|GSRAY
|3,38
|551.627.627
|% 17,36
|
|PETKM
|4,17
|326.419.157
|% 0,48
|
|BJKAS
|2,99
|225.250.367
|% 3,82
|
|KARSN
|1,94
|147.634.211
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8589
|7,8983
|% -0,22
|
|Frank
|6,1321
|6,1691
|% -0,14
|
|Riyal
|1,6067
|1,6148
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-1,99
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.064
|-1,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|-5,22
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,52
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|