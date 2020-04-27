***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
27.04.2020 09:54
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
13.04.2020-24.04.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 13.04
.2020-24.04.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840218
BIST
11:11100.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 1.817,54
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.649
En Düşük
100.086
11:116,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:117,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:11386,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,42
|Açılış
|: 386,25
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|25.221.720
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.521.933
|% 10,00
|
|GLRYH
|7,82
|1.739.801
|% 9,99
|
|PETUN
|25,32
|35.048.590
|% 9,99
|
|ULUUN
|11,67
|18.794.524
|% 9,99
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|YBTAS
|6.938,10
|13.876
|% -3,54
|
|TDGYO
|2,74
|547.833
|% -3,52
|
|SOKM
|12,26
|197.658.775
|% 4,88
|
|MPARK
|14,82
|123.358.700
|% 9,94
|
|ARDYZ
|31,20
|65.921.983
|% 9,94
|
|PGSUS
|50,00
|62.519.718
|% 7,57
|
|TKNSA
|6,89
|50.913.265
|% 6,00
|
|IHLGM
|1,06
|26.931.296
|% 0,95
|
|SOKM
|12,26
|197.658.775
|% 4,88
|
|ODAS
|1,64
|25.932.401
|% 1,86
|
|MPARK
|14,82
|123.358.700
|% 9,94
|
|BNTAS
|3,16
|18.805.562
|% 4,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6577
|8,7012
|% 0,99
|
|Frank
|7,1539
|7,1970
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8518
|1,8611
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-8,76
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.534
|-2,90
|
|Tam
|2.542
|2.600
|-3,00
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,71
|23,71
|-1,10
|