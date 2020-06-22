***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
22.06.2020 09:54
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
08.06.2020-19.06.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 08.06
.2020-19.06.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852218
BIST
11:15115.034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.421,80
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.097
En Düşük
114.267
11:156,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8578
En Düşük
6,8353
11:157,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,6892
En Düşük
7,6418
11:15385,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 385,01
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|23.395.696
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|6.883.269
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|80.455.932
|% 9,71
|
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|
|RTALB
|29,24
|6.087.710
|% -9,98
|
|BAYRK
|7,51
|2.290.820
|% -9,95
|
|GLRYH
|12,58
|2.841.344
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|16.859.630
|% -9,85
|
|VAKBN
|5,46
|1.054.655.516
|% 3,41
|
|GARAN
|8,57
|950.229.430
|% 2,88
|
|HALKB
|6,55
|659.979.797
|% 7,20
|
|THYAO
|12,78
|616.315.492
|% 2,08
|
|AKBNK
|6,15
|417.946.821
|% 2,67
|
|VAKBN
|5,46
|1.054.655.516
|% 3,41
|
|GARAN
|8,57
|950.229.430
|% 2,88
|
|HALKB
|6,55
|659.979.797
|% 7,20
|
|YKBNK
|2,47
|238.106.648
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,88
|170.205.258
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4853
|8,5278
|% 0,68
|
|Frank
|7,1818
|7,2251
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|3,49
|
|Altın Gr.
|384
|385
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.511
|24,50
|
|Tam
|2.562
|2.574
|23,20
|
|Yarım
|1.249
|1.259
|12,30
|
|Çeyrek
|626
|630
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,05
|
|B. Petrol
|42,43
|42,43
|0,24
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