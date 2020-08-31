***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
31.08.2020 09:52
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
17.08.2020-28.08.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 17.08
.2020-28.08.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871716
BIST
14:061.088
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -12,51
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.087
14:067,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:068,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0807
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7820
En Düşük
8,6730
14:06464,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,58
|Açılış
|: 464,89
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:04
|ULAS
|3,19
|34.347.988
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.825.900
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.188.022
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|7.194.308
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.866.822
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|787.784.855
|% 0,97
|
|FENER
|25,78
|365.798.306
|% 4,71
|
|GARAN
|6,83
|351.993.236
|% -1,30
|
|GUSGR
|6,24
|346.711.837
|% -3,26
|
|EKGYO
|1,78
|322.211.064
|% -2,73
|
|KRDMD
|3,12
|787.784.855
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,78
|322.211.064
|% -2,73
|
|ZOREN
|2,80
|194.703.027
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,13
|189.545.372
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,03
|122.239.294
|% -0,98
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3485
|7,3539
|% 0,28
|
|Euro
|8,7710
|8,7771
|% 0,87
|
|Sterlin
|9,7593
|9,8082
|% -0,03
|
|Frank
|8,0941
|8,1428
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,21
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|1,97
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.067
|3.143
|4,35
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|2,11
|
|Çeyrek
|744
|760
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,45
|46,45
|0,64
|