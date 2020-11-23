***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
23.11.2020 09:55
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
09.11.2020-20.11.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 09.11
.2020-20.11.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889496
BIST
12:401.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:407,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1362
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:409,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1713
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:40466,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 7,64
|Açılış
|: 466,49
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:38
|EGEEN
|1.557,00
|163.390.633
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,19
|1.245.781.542
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,07
|1.136.658.012
|% 7,25
|
|GARAN
|9,32
|1.020.474.977
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,89
|894.606.707
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|614.229.907
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,07
|1.136.658.012
|% 7,25
|
|KRDMD
|4,89
|894.606.707
|% 1,66
|
|SISE
|7,19
|1.245.781.542
|% 2,42
|
|ISGYO
|2,12
|256.974.810
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,05
|370.571.352
|% -1,29
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7484
|7,7545
|% 1,78
|
|Euro
|9,2065
|9,2146
|% 1,91
|
|Sterlin
|10,3436
|10,3955
|% 2,43
|
|Frank
|8,4922
|8,5434
|% 1,98
|
|Riyal
|2,0644
|2,0748
|% 1,92
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,79
|
|Altın Gr.
|468
|468
|9,07
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|44,00
|
|Tam
|3.102
|3.180
|47,28
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|22,87
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,43
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|46,05
|46,05
|0,98
|