***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
07.12.2020 09:49
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
23.11.2020-04.12.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 23.11
.2020-04.12.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891604
BIST
14:091.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:097,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:099,5105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:09461,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 461,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KRVGD
|10,89
|318.533
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.472.300
|% 9,97
|
|YAPRK
|39,26
|1.939.927
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|TDGYO
|14,00
|6.157.361
|% -6,04
|
|PKENT
|996,10
|1.231.860
|% -6,03
|
|PETKM
|4,98
|2.714.248.837
|% 7,33
|
|TUPRS
|95,50
|788.315.165
|% 2,03
|
|DOHOL
|2,81
|783.706.654
|% -1,75
|
|GARAN
|9,00
|746.851.792
|% -1,21
|
|SASA
|20,08
|708.183.638
|% 7,32
|
|PETKM
|4,98
|2.714.248.837
|% 7,33
|
|DOHOL
|2,81
|783.706.654
|% -1,75
|
|TSKB
|1,87
|506.085.220
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,09
|463.815.009
|% -1,88
|
|YKBNK
|2,87
|356.138.542
|% -1,37
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8470
|7,8501
|% 0,47
|
|Euro
|9,5020
|9,5105
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,3819
|10,4339
|% -0,82
|
|Frank
|8,7671
|8,8199
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0865
|2,0969
|% 0,47
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-7,68
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|2,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|-9,13
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|-4,42
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,83
|48,83
|-0,42
|