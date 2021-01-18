***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
18.01.2021 09:45
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
04.01.2021-15.01.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 04.01
.2020-15.01.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902956
BIST
11:001.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,06
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
11:007,5124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0538
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
11:009,0748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
11:00443,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,74
|Açılış
|: 443,55
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler11:00
|POLTK
|529,20
|17.090.475
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.595.796
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|11.632.732
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|27.827.805
|% 9,99
|
|KUTPO
|46,90
|81.825.563
|% -6,29
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,03
|3.951.876
|% -4,85
|
|SAFKR
|10,52
|15.690.647
|% -4,10
|
|MSGYO
|5,45
|6.971.276
|% -4,05
|
|KOZAL
|119,60
|667.823.212
|% 3,01
|
|KRDMD
|6,79
|407.013.330
|% 2,72
|
|DOHOL
|3,44
|367.371.250
|% -0,58
|
|SISE
|7,72
|327.641.930
|% -1,28
|
|GARAN
|9,93
|294.502.115
|% -0,90
|
|TSKB
|1,87
|201.694.377
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,44
|367.371.250
|% -0,58
|
|SKBNK
|1,59
|134.523.874
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,43
|109.867.714
|% 3,62
|
|EKGYO
|2,43
|180.310.977
|% -0,82
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5100
|7,5124
|% 0,72
|
|Euro
|9,0683
|9,0748
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,1601
|10,2111
|% 0,59
|
|Frank
|8,3976
|8,4481
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9981
|2,0081
|% 0,79
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|10,92
|
|Altın Gr.
|445
|445
|6,96
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,26
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:14XU100
Endeks 1, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 6, 622.00 milyon TL de
-
11:14SAFKR
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 491, 595 adet işlem
-
11:11CRFSA
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.25 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 657 adet işlem
-
11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, TAVHL, PGSUS
-
11:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 84 kaybederek (% -0.50 ) 1, 350