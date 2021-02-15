***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
15.02.2021 09:44
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
01.02.2021-12.02.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 01.02
.2020-12.02.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909541
BIST
12:281.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 18,32
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.557
En Düşük
1.547
12:286,9748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0609
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:288,4712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0548
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:28408,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,91
|Açılış
|: 408,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:28
|VAKFN
|12,32
|11.594.754
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.772.445
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|143,70
|1.358.415.751
|% -0,35
|
|SASA
|37,22
|1.188.523.236
|% 8,13
|
|THYAO
|12,38
|789.147.298
|% 3,17
|
|SISE
|7,77
|336.575.993
|% 1,04
|
|PETKM
|4,99
|325.878.713
|% 0,20
|
|GSDHO
|2,76
|259.631.099
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,45
|127.473.382
|% 0,69
|
|ALBRK
|2,29
|173.905.766
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,91
|195.392.102
|% 1,04
|
|PETKM
|4,99
|325.878.713
|% 0,20
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9706
|6,9748
|% -0,87
|
|Euro
|8,4664
|8,4712
|% -0,64
|
|Sterlin
|9,6648
|9,7133
|% -0,53
|
|Frank
|7,8008
|7,8478
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% -0,81
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,34
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|-21,00
|
|Tam
|2.705
|2.772
|-23,12
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|-11,19
|
|Çeyrek
|656
|670
|-5,59
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|0,76
|
Seans Raporu
12:28
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ISCTR, MGROS
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 01 artarak (% 1.11 ) 1, 363
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, MZHLD, SEKUR, SNKRN, IZMDC, GEDIK, ERBOS, INVEO, BALAT, EPLAS
-
12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PSDTC, IDEAS, PSDTC, UMPAS, PSDTC, EKIZ, PSDTC, TGSAS, RODRG