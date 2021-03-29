***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
29.03.2021 09:58
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
15.03.2021-26.03.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 15.03
.2021-26.03.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921311
BIST
11:011.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,96
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
11:018,1433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1668
En Düşük
8,0015
11:019,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0470
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6343
En Düşük
9,4521
11:01449,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,93
|Açılış
|: 449,20
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:59
|TRILC
|50,40
|40.946.825
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.640.141
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.050.928
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.824.545
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.005.720
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|39.064.117
|% -7,69
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|SASA
|45,28
|178.531.431
|% 2,12
|
|VESTL
|37,98
|172.948.635
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|IHLAS
|0,78
|29.746.736
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|167.470.883
|% 2,57
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1282
|8,1372
|% 0,70
|
|Euro
|9,5787
|9,6027
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,1408
|11,1966
|% 0,27
|
|Frank
|8,6003
|8,6521
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1522
|2,1630
|% 0,19
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,69
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|-0,63
|
Seans Raporu
10:59
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