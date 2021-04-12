***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
12.04.2021 09:53
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
29.03.2021-09.04.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 29.03
.2021-09.04.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926519
BIST
11:071.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,34
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:078,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:079,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0457
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:07458,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,45
|Açılış
|: 458,76
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:07
|QUAGR
|19,91
|360.232
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|476.529
|% 9,99
|
|YAPRK
|109,80
|1.994.407
|% 9,96
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|89.864.468
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.140.529
|% -9,88
|
|IZFAS
|9,27
|2.925.405
|% -9,65
|
|FENER
|30,42
|184.919.973
|% -9,14
|
|NTGAZ
|15,78
|567.575.277
|% -4,54
|
|BJKAS
|12,29
|362.614.513
|% 9,93
|
|EREGL
|16,32
|248.900.221
|% 0,06
|
|PETKM
|6,08
|239.176.952
|% 1,16
|
|VESBE
|57,25
|231.778.046
|% -1,80
|
|EKGYO
|1,82
|135.501.678
|% -3,19
|
|IHLAS
|0,65
|32.751.094
|% -1,52
|
|TSKB
|1,35
|67.257.120
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|99.487.855
|% -1,43
|
|SKBNK
|1,11
|50.458.672
|% -2,63
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1971
|8,2038
|% 0,60
|
|Euro
|9,7399
|9,7489
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,2358
|11,2921
|% 0,84
|
|Frank
|8,8340
|8,8872
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1815
|2,1924
|% 0,62
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-5,57
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,71
|62,71
|-0,24
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:19IZFAS
Yüzde -8.38 oranında düşüşle 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 421 adet işlem
-
11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ARCLK, GUBRF
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11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, PETKM
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11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 54 kaybederek (% -0.54 ) 1, 195
-
11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, DIRIT, IDEAS, BJKAS, TUREX, QUAGR, MTRKS, YAPRK