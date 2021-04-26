***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
26.04.2021 09:46
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
12.04.2021-23.04.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 12.04
.2021-23.04.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930795
BIST
11:051.362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 16,66
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.363
En Düşük
1.344
11:058,3268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,3182
11:0510,0816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0580
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0743
11:05477,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,47
|Açılış
|: 477,79
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
477,08
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|NIBAS
|15,33
|3.395.453
|% 9,97
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|FENER
|32,16
|22.504.410
|% -4,51
|
|PEKGY
|1,31
|18.868.116
|% -3,68
|
|DERHL
|6,19
|549.598
|% -2,98
|
|IDEAS
|70,00
|28.840
|% -2,51
|
|GWIND
|6,09
|283.331.061
|% 9,53
|
|KOZAL
|108,00
|130.438.406
|% 0,19
|
|EKGYO
|1,81
|84.361.967
|% 0,56
|
|TAVHL
|18,35
|57.501.579
|% 1,83
|
|PGSUS
|64,95
|50.633.444
|% 2,93
|
|GWIND
|6,09
|283.331.061
|% 9,53
|
|EKGYO
|1,81
|84.361.967
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,01
|20.711.961
|% 1,00
|
|PEKGY
|1,31
|18.868.116
|% -3,68
|
|VAKBN
|3,44
|36.488.072
|% 1,18
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3213
|8,3268
|% -0,50
|
|Euro
|10,0726
|10,0816
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,5981
|11,6563
|% 0,14
|
|Frank
|9,1024
|9,1572
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2209
|2,2321
|% -0,17
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|1,33
|
|Altın Gr.
|479
|479
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|-0,70
|