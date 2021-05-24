***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.05.2021 09:50
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
10.05.2021-21.05.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 10.05
.2021-21.05.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937383
BIST
10:061.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.454
10:068,3888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0266
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4355
En Düşük
8,3755
10:0610,2370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0223
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2867
En Düşük
10,2161
10:06508,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,04
|Açılış
|: 508,04
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,94
BIST En Aktif Hisseler10:06
|TRILC
|42,90
|24.977.688
|% 10,00
|
|EUKYO
|5,10
|582.243
|% 8,51
|
|MERKO
|6,68
|9.413.092
|% 7,57
|
|SONME
|40,70
|2.072.972
|% 5,33
|
|BJKAS
|7,65
|11.326.396
|% 5,08
|
|CMENT
|33,00
|44.187
|% -7,41
|
|MZHLD
|27,50
|5.500
|% -6,97
|
|JANTS
|83,00
|3.457.176
|% -5,68
|
|DIRIT
|4,94
|58.534
|% -5,00
|
|SNKRN
|30,00
|16.590
|% -3,23
|
|THYAO
|13,56
|37.317.228
|% 0,52
|
|GARAN
|8,20
|35.080.318
|% 0,49
|
|KARSN
|4,78
|31.612.330
|% -1,24
|
|KRDMD
|8,06
|30.414.809
|% 0,37
|
|TRILC
|42,90
|24.977.688
|% 10,00
|
|KARSN
|4,78
|31.612.330
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,98
|11.229.281
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|35.080.318
|% 0,49
|
|KRDMD
|8,06
|30.414.809
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,05
|3.894.121
|% 0,96
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3837
|8,3888
|% -0,32
|
|Euro
|10,2285
|10,2370
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8340
|11,8934
|% -0,32
|
|Frank
|9,3077
|9,3638
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2300
|2,2412
|% -0,32
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,89
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,07
|67,07
|0,72
|