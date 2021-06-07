***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
07.06.2021 10:00
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
24.05.2021-04.06.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 24.05
.2021-04.06.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940363
BIST
15:551.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,26
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
15:558,6282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
15:5510,5015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0486
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
15:55523,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,57
|Açılış
|: 523,44
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler15:55
|ATATP
|29,04
|10.368.442
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.205.224
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.705.734
|% 9,77
|
|ESEN
|33,60
|149.150.250
|% 8,25
|
|ETYAT
|3,72
|3.088.481
|% 8,14
|
|METUR
|22,50
|23.394.180
|% -10,00
|
|YESIL
|69,70
|13.227.506
|% -9,48
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.529,00
|2.008.589
|% -6,02
|
|DESA
|12,53
|6.830.663
|% -5,22
|
|GARAN
|8,26
|1.065.169.558
|% 1,98
|
|THYAO
|14,32
|1.005.265.470
|% 1,99
|
|KOZAL
|122,70
|478.224.074
|% 1,57
|
|SISE
|8,17
|450.633.227
|% 1,24
|
|ASELS
|15,46
|438.588.222
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,99
|343.005.024
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|346.855.309
|% 1,36
|
|GARAN
|8,26
|1.065.169.558
|% 1,98
|
|BOBET
|4,20
|403.318.223
|% -0,71
|
|KARSN
|3,92
|286.128.599
|% 0,26
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6266
|8,6282
|% -0,45
|
|Euro
|10,4956
|10,5015
|% -0,46
|
|Sterlin
|12,1915
|12,2526
|% -0,35
|
|Frank
|9,5563
|9,6138
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2934
|2,3049
|% -0,46
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-4,06
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.513
|-17,00
|
|Tam
|3.446
|3.532
|-15,76
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-7,62
|
|Çeyrek
|835
|854
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|-0,24
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:06ESEN
Yüzde 8.18 oranında artışla 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 529, 528 adet işlem
-
16:02RYSAS
Yüzde 9.77 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 676, 392 adet işlem
-
15:59BJKAS
Yüzde 6.43 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 120, 947 adet işlem
-
15:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, KOZAA, BIMAS
-
15:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ASELS, TKFEN