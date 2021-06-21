***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
21.06.2021 09:39
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
07.06.2021-18.06.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 07.06
.2021-18.06.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943269
BIST
11:001.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,66
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.388
En Düşük
1.378
11:008,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0362
|Açılış
|: 8,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7814
En Düşük
8,7218
11:0010,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0700
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4378
En Düşük
10,3648
11:00500,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,31
|Açılış
|: 500,98
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
501,00
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler11:00
|OZBAL
|10,12
|7.466.344
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.455.748
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.091.319
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,50
|5.414.049
|% 7,59
|
|CLEBI
|226,60
|21.712.131
|% 7,50
|
|BERA
|15,24
|1.642.842
|% -9,98
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|THYAO
|14,54
|480.902.430
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|204.156.366
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,07
|195.535.614
|% 0,49
|
|GSRAY
|4,09
|174.696.355
|% 3,54
|
|KOZAL
|119,90
|162.050.379
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,07
|195.535.614
|% 0,49
|
|GSRAY
|4,09
|174.696.355
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,15
|85.321.113
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|480.902.430
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|33.989.191
|% -1,53
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7720
|8,7735
|% 0,41
|
|Euro
|10,4310
|10,4378
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,0754
|12,1360
|% 0,39
|
|Frank
|9,4634
|9,5204
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3278
|2,3395
|% 0,22
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|14,04
|
|Altın Gr.
|500
|500
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,05
|
|B. Petrol
|73,79
|73,79
|0,28
|