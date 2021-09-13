***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
13.09.2021 09:52
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
30.08.2021-10.09.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 30.08
.2021-10.09.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963331
BIST
10:541.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.444
En Düşük
1.435
10:548,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4130
|
8,4794
En Düşük
8,4307
10:549,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9400
|
10,0239
En Düşük
9,9433
10:54486,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:54
|YEOTK
|38,96
|7.461.269
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.715.237
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,33
|20.249.634
|% 9,96
|
|DITAS
|18,54
|9.876.938
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,24
|406.598
|% 9,86
|
|KTSKR
|86,45
|55.208.907
|% -9,99
|
|TGSAS
|15,91
|5.184.119
|% -9,09
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|DOGUB
|6,56
|3.761.886
|% -6,55
|
|SELGD
|6,90
|3.757.110
|% -4,17
|
|GARAN
|9,41
|388.684.569
|% -0,84
|
|KOZAL
|103,30
|210.381.314
|% 2,58
|
|YKBNK
|2,50
|168.685.161
|% 0,81
|
|KOZAA
|16,31
|145.072.377
|% 4,89
|
|GESAN
|22,92
|124.023.089
|% 6,01
|
|YKBNK
|2,50
|168.685.161
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|87.657.289
|% -1,08
|
|GARAN
|9,41
|388.684.569
|% -0,84
|
|TSKB
|1,28
|42.221.272
|% -0,78
|
|AKBNK
|5,62
|114.309.565
|% -0,35
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4629
|8,4661
|% 0,12
|
|Euro
|9,9762
|9,9829
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6496
|11,7081
|% -0,15
|
|Frank
|9,1492
|9,2043
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2480
|2,2593
|% 0,01
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,42
|