***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
11.10.2021 09:35
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
27.09.2021-08.10.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 27.09
.2021-08.10.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969373
BIST
10:081.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.407
En Düşük
1.402
10:088,9344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0340
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
10:0810,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0301
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3412
10:08504,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,57
|Açılış
|: 504,26
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler10:08
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|7.367.290
|% 9,98
|
|MERIT
|21,06
|2.886.463
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,20
|5.537.332
|% 6,28
|
|AYCES
|58,40
|1.483.567
|% 6,18
|
|IDEAS
|38,86
|1.068.611
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|YEOTK
|89,25
|3.672.648
|% -5,95
|
|KNFRT
|4,60
|5.435.405
|% -4,96
|
|BAGFS
|22,00
|133.072
|% -3,08
|
|GARAN
|9,35
|102.634.957
|% 0,54
|
|TUPRS
|124,50
|62.122.560
|% 1,22
|
|EREGL
|17,20
|43.286.308
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,80
|39.061.496
|% 1,12
|
|GESAN
|24,30
|38.725.931
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,80
|39.061.496
|% 1,12
|
|GARAN
|9,35
|102.634.957
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,39
|13.132.391
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,49
|22.607.300
|% 0,93
|
|ALBRK
|1,85
|5.879.503
|% 2,21
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9317
|8,9344
|% -0,38
|
|Euro
|10,3447
|10,3528
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1816
|12,2427
|% 0,06
|
|Frank
|9,6099
|9,6678
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3797
|2,3916
|% -0,19
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|1,27
|