***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
25.10.2021 09:58
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
11.10.2021-22.10.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 11.10
.2021-22.10.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972121
BIST
10:111.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.482
En Düşük
1.471
10:119,7790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1764
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
9,8485
En Düşük
9,6055
10:1111,4026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2102
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1300
|
11,4799
En Düşük
11,1912
10:11566,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 12,77
|Açılış
|: 566,33
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler10:11
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|56.725.289
|% 9,93
|
|DOBUR
|45,18
|1.858.481
|% 9,82
|
|HEDEF
|2,36
|648.363
|% 9,77
|
|COSMO
|12,69
|520.785
|% 8,65
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|FENER
|29,78
|13.491.226
|% -4,12
|
|OYLUM
|7,65
|586.336
|% -4,02
|
|RALYH
|5,55
|63.057
|% -3,98
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|GARAN
|9,05
|212.187.244
|% -0,77
|
|GUBRF
|62,10
|89.402.116
|% 5,61
|
|TUPRS
|140,00
|75.970.321
|% 0,57
|
|AKBNK
|5,46
|69.325.250
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,49
|61.286.030
|% -0,40
|
|GARAN
|9,05
|212.187.244
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,94
|31.871.600
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,56
|40.313.360
|% -0,78
|
|TSPOR
|4,43
|56.725.289
|% 9,93
|
|AKBNK
|5,46
|69.325.250
|% 0,18
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7753
|9,7790
|% 1,84
|
|Euro
|11,3913
|11,4026
|% 1,88
|
|Sterlin
|13,4640
|13,5316
|% 2,25
|
|Frank
|10,6508
|10,7149
|% 2,00
|
|Riyal
|2,6055
|2,6186
|% 2,07
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|6,26
|
|Altın Gr.
|566
|567
|13,00
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,19
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,48
|
Seans Raporu
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