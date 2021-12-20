***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.12.2021 09:54
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
06.12.2021-17.12.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 06.12.
2021-17.12.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984535
BIST
12:231.834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 29,69
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
12:2311,5540
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -0,6359
|Açılış
|: 11,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
12:2313,1412
En Yüksek
|Değişim
|: -5,05%
|| -0,6989
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
12:23675,35
En Yüksek
|Değişim
|: -4,58%
|| -32,45
|Açılış
|: 675,35
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler12:21
|TETMT
|379,20
|8.375.878
|% 9,98
|
|PENTA
|359,60
|27.510.362
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|8.136.255
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DZGYO
|2,34
|60.774.948
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|43.014.815
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.483.805
|% -9,93
|
|BAGFS
|14,85
|3.212.437
|% -6,01
|
|GARAN
|11,98
|1.854.417.556
|% 0,84
|
|SISE
|13,31
|1.206.516.696
|% 0,23
|
|EREGL
|26,00
|1.050.248.143
|% 2,20
|
|KRDMD
|9,25
|837.282.651
|% -0,54
|
|TUPRS
|147,40
|806.340.245
|% -1,54
|
|YKBNK
|3,55
|567.752.625
|% 2,01
|
|GARAN
|11,98
|1.854.417.556
|% 0,84
|
|SISE
|13,31
|1.206.516.696
|% 0,23
|
|KRDMD
|9,25
|837.282.651
|% -0,54
|
|DOHOL
|2,81
|245.087.889
|% 1,08
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5557
|11,5743
|% -5,05
|
|Euro
|13,1046
|13,1377
|% -5,08
|
|Sterlin
|15,4879
|15,5656
|% -4,71
|
|Frank
|12,5428
|12,6184
|% -5,11
|
|Riyal
|3,0816
|3,0970
|% -4,88
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,85
|
|Altın Gr.
|673
|673
|-34,31
|
|Cumhuriyet
|4.481
|4.549
|-356,00
|
|Tam
|4.459
|4.588
|-349,85
|
|Yarım
|2.155
|2.219
|-169,23
|
|Çeyrek
|1.081
|1.110
|-84,62
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,51
|8,53
|-0,43
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,18
|