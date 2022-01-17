***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
17.01.2022 10:46
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
03.01.2022- 14.01.2022
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 03.01.
2022 - 14.01.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994617
BIST
15:022.099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 26,39
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0213,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0126
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0215,4150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0130
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:02790,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,67
|Açılış
|: 790,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:00
|TETMT
|429,80
|30.020.685
|% 9,98
|
|IHAAS
|12,12
|11.801.278
|% 9,98
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.644
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.578.550
|% -9,93
|
|PSGYO
|15,59
|231.359.326
|% -8,67
|
|ERCB
|49,82
|60.614.696
|% -8,59
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|THYAO
|28,40
|1.807.763.459
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.416.457.032
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.350.787.509
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,49
|561.044.102
|% 2,47
|
|PETKM
|9,85
|1.931.883.494
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,98
|760.032.056
|% 2,58
|
|AKBNK
|7,63
|1.292.715.249
|% 1,60
|
|HALKB
|5,46
|935.253.016
|% 6,02
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4963
|13,5066
|% -0,09
|
|Euro
|15,4001
|15,4150
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,3879
|18,4801
|% -0,27
|
|Frank
|14,7049
|14,7935
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5864
|3,6043
|% -0,15
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|4,67
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,14
|
|Cumhuriyet
|5.247
|5.326
|-3,00
|
|Tam
|5.222
|5.353
|-2,56
|
|Yarım
|2.524
|2.589
|-1,24
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|0,04
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,31
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:17EUHOL
Yüzde 6.11 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 374, 509 adet işlem
-
15:16CMBTN
Yüzde 7.70 oranında artışla 226.70 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 294 adet işlem
-
15:15ESCOM
Yüzde 5.77 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 172, 353 adet işlem
-
15:14KRTEK
Yüzde 7.22 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 728, 550 adet işlem
-
15:13XU100
Endeks 2, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 22, 429.00 milyon TL de