***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
09.05.2022 10:43
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
25.04.2022- 06.05.2022
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında
25.04.2022- 06.05.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027681
BIST
11:582.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,14
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.457
11:5814,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0477
|Açılış
|: 15,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
14,9946
En Düşük
14,9241
11:5815,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8045
En Düşük
15,7132
11:58898,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -6,57
|Açılış
|: 898,75
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BOSSA
|52,50
|14.682.190
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.608.827
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.515.053
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|5.958.268
|% 9,92
|
|DERHL
|6,44
|4.013.975
|% 9,90
|
|DEVA
|37,00
|80.256.844
|% -6,66
|
|KUYAS
|6,16
|12.923.834
|% -5,23
|
|ALGYO
|35,84
|39.706.661
|% -4,63
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|SANFM
|37,82
|8.400.949
|% -4,49
|
|THYAO
|42,68
|1.874.563.236
|% 0,71
|
|KRDMD
|16,10
|1.545.111.931
|% 4,01
|
|SISE
|19,44
|1.032.928.564
|% 0,26
|
|EREGL
|33,46
|874.111.028
|% 1,58
|
|SASA
|34,04
|800.106.902
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,68
|423.542.337
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,10
|1.545.111.931
|% 4,01
|
|YKBNK
|4,79
|382.319.190
|% -1,03
|
|ZOREN
|2,16
|143.525.411
|% 2,37
|
|AKBNK
|8,62
|457.719.937
|% -1,15
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9895
|14,9927
|% 0,32
|
|Euro
|15,7687
|15,7793
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,3399
|18,4319
|% -0,23
|
|Frank
|15,0188
|15,1093
|% -0,21
|
|Riyal
|3,9826
|4,0026
|% 0,29
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-17,75
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,14
|