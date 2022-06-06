***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
06.06.2022 10:39
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
23.05.2022- 03.06.2022
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında
23.05.2022- 03.06.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034782
BIST
11:022.646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 44,54
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.646
En Düşük
2.620
11:0216,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1622
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5833
En Düşük
15,9954
11:0217,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2864
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8832
En Düşük
17,3505
11:02987,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,84
|Açılış
|: 987,04
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TETMT
|256,50
|5.088.399
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|FLAP
|4,09
|34.364.435
|% 9,36
|
|KNFRT
|7,84
|8.774.912
|% 8,44
|
|KRSTL
|7,30
|28.066.105
|% 7,83
|
|EPLAS
|17,95
|26.073.123
|% -9,39
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|HEDEF
|6,73
|19.290.315
|% -2,89
|
|SASA
|44,56
|1.298.085.407
|% 1,50
|
|SISE
|21,62
|975.694.816
|% 3,84
|
|THYAO
|48,50
|966.317.225
|% 1,08
|
|EREGL
|35,26
|546.013.997
|% 2,14
|
|TUPRS
|283,00
|494.411.868
|% 3,17
|
|EKGYO
|2,84
|247.614.336
|% 2,16
|
|ODAS
|2,95
|203.060.542
|% 5,36
|
|DOHOL
|4,04
|216.000.963
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,26
|59.340.647
|% 1,61
|
|TSKB
|2,27
|104.500.048
|% 2,71
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5765
|16,5831
|% 1,03
|
|Euro
|17,8356
|17,8770
|% 1,59
|
|Sterlin
|20,7390
|20,8430
|% 1,48
|
|Frank
|17,1763
|17,2798
|% 1,10
|
|Riyal
|4,4064
|4,4285
|% 1,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|1,20
|
|Altın Gr.
|987
|987
|9,77
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,30
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,75
|