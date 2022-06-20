***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.06.2022 10:20
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
06.06.2022- 17.06.2022
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında
06.06.2022- 17.06.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038184
BIST
11:372.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,55
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
11:3717,3317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 17,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
11:3718,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0658
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
11:371.025,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.025,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler11:37
|DOKTA
|40,00
|40
|% 66,25
|
|DAGHL
|32,34
|1.108.324
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|214.494
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|680.956
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|141.677.182
|% 10,00
|
|KAPLM
|52,70
|496.487
|% -9,99
|
|BRKO
|1,35
|228.168
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|718.013
|% -5,90
|
|HUBVC
|8,15
|10.326.112
|% -4,68
|
|RAYSG
|12,11
|1.151.539
|% -4,57
|
|THYAO
|49,22
|2.532.273.001
|% 2,16
|
|EREGL
|28,20
|965.552.514
|% -2,22
|
|TUPRS
|258,10
|596.966.411
|% -3,84
|
|SISE
|21,96
|584.536.298
|% 0,27
|
|SASA
|46,30
|580.255.012
|% 0,56
|
|ODAS
|3,07
|517.657.236
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,87
|360.901.462
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,02
|273.743.759
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,63
|178.718.687
|% 0,38
|
|THYAO
|49,22
|2.532.273.001
|% 2,16
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3264
|17,3317
|% 0,04
|
|Euro
|18,2316
|18,2513
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,1373
|21,2433
|% 0,11
|
|Frank
|17,8725
|17,9802
|% 0,51
|
|Riyal
|4,6046
|4,6277
|% 0,03
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.807
|6.905
|-61,00
|
|Yarım
|3.342
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,06
|