***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
04.07.2022 10:41
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
20.06.2022- 01.07.2022
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında
20.06.2022- 01.07.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040997
BIST
10:452.469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 25,57
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:4516,8182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0637
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:4517,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0647
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:45977,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,28
|Açılış
|: 977,38
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:45
|OYAYO
|9,35
|3.258.762
|% 8,09
|
|GESAN
|49,60
|183.140.557
|% 7,31
|
|BOBET
|7,00
|22.612.368
|% 6,22
|
|LINK
|31,72
|8.641.090
|% 6,09
|
|ULUUN
|23,94
|32.240.783
|% 5,28
|
|CANTE
|39,84
|30.878.217
|% -9,78
|
|ITTFH
|1,54
|17.037.211
|% -3,14
|
|OYLUM
|2,74
|2.396.579
|% -2,84
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|LIDFA
|10,86
|8.593.288
|% -2,60
|
|THYAO
|49,36
|725.319.720
|% 0,12
|
|SISE
|21,82
|515.292.459
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,50
|503.247.905
|% 3,48
|
|EREGL
|26,92
|300.287.407
|% -0,52
|
|KRDMD
|11,30
|256.352.583
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,82
|138.601.995
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,09
|31.318.242
|% 2,83
|
|ODAS
|2,91
|77.615.317
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,44
|115.903.824
|% 0,68
|
|SISE
|21,82
|515.292.459
|% 2,25
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8049
|16,8182
|% 0,38
|
|Euro
|17,5261
|17,5436
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,2995
|20,4013
|% 0,46
|
|Frank
|17,4592
|17,5644
|% 0,40
|
|Riyal
|4,4656
|4,4880
|% 0,32
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-2,70
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.525
|6.614
|24,00
|
|Yarım
|3.194
|3.234
|12,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,08
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00DERHL
Yüzde 4.82 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412, 522 adet işlem
-
10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 11 artarak (% 1.06 ) 2, 684
-
10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
-
10:59XU100
Endeks 2, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 5, 904.00 milyon TL de
-
10:59DERHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 535 adet işlem