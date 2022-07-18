***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
18.07.2022 10:04
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
04.07.2022- 15.07.2022
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında
04.07.2022- 15.07.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045676
BIST
11:322.435
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 52,34
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.435
En Düşük
2.402
11:3217,4940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0941
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4954
En Düşük
17,2771
11:3217,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1708
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:32967,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,30
|Açılış
|: 966,54
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ANGEN
|32,14
|74.247.880
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.003.657
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|RTALB
|9,20
|97.425.044
|% 9,52
|
|VAKKO
|16,27
|16.723.477
|% 9,19
|
|GESAN
|47,74
|137.727.832
|% -7,21
|
|PINSU
|5,87
|17.308.498
|% -5,93
|
|SILVR
|20,80
|48.694.317
|% -5,63
|
|DOBUR
|44,70
|4.072.241
|% -4,08
|
|ORGE
|9,49
|14.156.389
|% -3,46
|
|THYAO
|48,58
|1.213.677.779
|% 1,34
|
|EREGL
|27,28
|771.223.270
|% 5,08
|
|TUPRS
|240,10
|416.449.104
|% 5,40
|
|SASA
|41,08
|367.183.881
|% 3,58
|
|ODAS
|3,41
|299.175.960
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,96
|269.864.053
|% 0,34
|
|ODAS
|3,41
|299.175.960
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,29
|205.260.064
|% 2,63
|
|TSKB
|2,16
|101.740.090
|% 3,35
|
|EREGL
|27,28
|771.223.270
|% 5,08
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4877
|17,4940
|% 0,54
|
|Euro
|17,7104
|17,7222
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,8316
|20,9361
|% 1,21
|
|Frank
|17,8780
|17,9857
|% 0,67
|
|Riyal
|4,6438
|4,6671
|% 0,53
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,29
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,50
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.680
|-24,00
|
|Yarım
|3.203
|3.261
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,84
|