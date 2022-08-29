***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
29.08.2022 10:52
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
15.08.2022 - 26.08.2022
Açıklamalar
ORGE.E paylarında, 15.08.2022- 26.08.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058801
BIST
11:413.128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -18,31
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.118
11:4118,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
11:4118,0805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0168
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
11:411.007,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,76
|Açılış
|: 1.007,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler11:39
|HKTM
|23,56
|60.415.662
|% 9,99
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|38.265.329
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|6.174.392
|% 9,91
|
|DYOBY
|18,60
|59.086.484
|% 9,73
|
|PAMEL
|130,50
|5.086.903
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|2.976.489
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|1.957.105
|% -9,94
|
|AVOD
|2,38
|74.051.131
|% -7,75
|
|THYAO
|69,80
|3.076.160.133
|% 0,14
|
|PETKM
|13,54
|2.161.159.745
|% 3,36
|
|YKBNK
|6,85
|1.540.242.209
|% -2,14
|
|HALKB
|7,34
|1.287.542.784
|% 2,95
|
|VAKBN
|6,40
|1.241.468.337
|% 5,79
|
|YKBNK
|6,85
|1.540.242.209
|% -2,14
|
|VAKBN
|6,40
|1.241.468.337
|% 5,79
|
|EKGYO
|3,94
|734.800.540
|% -0,51
|
|HALKB
|7,34
|1.287.542.784
|% 2,95
|
|PETKM
|13,54
|2.161.159.745
|% 3,36
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1883
|18,1940
|% 0,16
|
|Euro
|18,0707
|18,0720
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,1497
|21,2558
|% -0,53
|
|Frank
|18,6737
|18,7862
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8294
|4,8536
|% 0,18
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-16,62
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-8,57
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.759
|6.815
|-116,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|-57,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,74
|