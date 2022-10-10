***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
10.10.2022 11:56
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
26.09.2022-07.10.2022
Açıklamalar
ORGE.E paylarında, 26.09.2022- 07.10.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069620
BIST
11:493.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 22,53
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
11:4918,5876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0284
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
11:4918,0567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0450
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
11:491.004,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,77
|Açılış
|: 1.004,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler11:47
|CRFSA
|44,32
|81.016.101
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|228.143.586
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.578.331
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|140.739.925
|% 9,85
|
|SAYAS
|20,32
|36.354.702
|% 9,84
|
|KIMMR
|7,20
|314.978
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|41.663.848
|% -9,90
|
|MARTI
|4,63
|94.432.211
|% -7,40
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,30
|2.524.393.328
|% 1,31
|
|SASA
|86,05
|1.269.472.841
|% -1,15
|
|ASELS
|32,28
|1.062.109.702
|% 2,54
|
|EKGYO
|4,35
|960.935.275
|% 1,16
|
|HEKTS
|65,00
|918.817.805
|% -3,49
|
|EKGYO
|4,35
|960.935.275
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,74
|119.376.617
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,38
|330.873.003
|% 0,94
|
|YKBNK
|8,14
|484.708.865
|% 0,00
|
|PETKM
|14,61
|770.042.470
|% 0,48
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5904
|% -0,14
|
|Euro
|18,0530
|18,0629
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,4657
|20,5683
|% -0,55
|
|Frank
|18,5463
|18,6580
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% -0,18
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-13,84
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-9,86
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.757
|6.813
|-118,00
|
|Yarım
|3.292
|3.331
|-57,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.665
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,32
|
|B. Petrol
|97,21
|97,21
|-0,71
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02FADE
Yüzde 4.50 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 797, 478 adet işlem
-
12:01SMART
Yüzde 4.60 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 467, 482 adet işlem
-
12:00JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 90.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 594, 644 adet işlem
-
11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 36 artarak (% 0.67 ) 3, 193
-
11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, YAPRK, JANTS, HUNER