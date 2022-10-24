***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.10.2022 11:20
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
10.10.2022 - 21.10.2022
Açıklamalar
ORGE.E paylarında, 10.10.2022- 21.10.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073521
BIST
11:133.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 35,74
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.946
11:1318,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:1318,2989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0316
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:13986,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,12
|Açılış
|: 986,43
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
985,97
BIST En Aktif Hisseler11:13
|FENER
|62,15
|189.622.400
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|41.267.469
|% 10,00
|
|TURGG
|249,70
|16.518.583
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|54.391.780
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|199.384.419
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|19.906.285
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|288.278.900
|% -9,97
|
|SMRTG
|68,35
|260.257.223
|% -9,95
|
|THYAO
|98,10
|2.291.657.273
|% 0,15
|
|EREGL
|31,14
|1.954.341.455
|% 5,42
|
|KRDMD
|12,85
|1.406.303.739
|% 4,30
|
|SASA
|95,60
|1.058.212.177
|% 2,63
|
|EKGYO
|4,67
|1.024.126.713
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,67
|1.024.126.713
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,85
|1.406.303.739
|% 4,30
|
|SKBNK
|1,98
|156.522.798
|% 1,02
|
|TSKB
|2,88
|218.056.007
|% -0,69
|
|ODAS
|7,65
|578.087.932
|% -3,53
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6043
|18,6077
|% 0,14
|
|Euro
|18,2899
|18,2989
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,0203
|21,1258
|% 0,38
|
|Frank
|18,5279
|18,6396
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,14
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,56
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.683
|6.795
|86,00
|
|Yarım
|3.256
|3.319
|39,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.660
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-1,28
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:28TMSN
Yüzde 4.91 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 376, 106 adet işlem
-
11:27TMSN
Yüzde 4.77 oranında artışla 71.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 366, 156 adet işlem
-
11:26YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 528, 147 adet işlem
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, AKSEN, ARCLK
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 48 artarak (% 1.14 ) 3, 517