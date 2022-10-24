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***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

24.10.2022 11:20
***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
10.10.2022 - 21.10.2022
Açıklamalar

ORGE.E paylarında, 10.10.2022- 21.10.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073521


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BIST En Aktif Hisseler11:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 62,15 189.622.400 % 10,00  
BFREN 2.134,00 41.267.469 % 10,00  
TURGG 249,70 16.518.583 % 10,00  
SUMAS 92,40 70.871 % 10,00  
SODSN 30,14 370.933 % 10,00  
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11:13 Alış Satış %  
Dolar 18,6043 18,6077 % 0,14  
Euro 18,2899 18,2989 % -0,17  
Sterlin 21,0203 21,1258 % 0,38  
Frank 18,5279 18,6396 % -0,13  
Riyal 4,9357 4,9604 % 0,14  
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11:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 -10,56  
Altın Gr. 986 987 -3,83  
Cumhuriyet 6.677 6.778 46,00  
Tam 6.683 6.795 86,00  
Yarım 3.256 3.319 39,00  
Çeyrek 1.633 1.660 19,00  
Gümüş.Ons 19,08 19,11 -0,34  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,16  
B. Petrol 90,06 90,06 -1,28  
Seans Raporu 11:13
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