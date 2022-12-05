***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.12.2022 09:53
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
21.11.2022 - 02.12.20222
Açıklamalar
ORGE.E paylarında, 21.11.2022 - 02.12.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084156
BIST
11:164.896
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,19
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
11:1618,6377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:1619,6564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:161.078,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.078,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:14
|GLCVY
|31,68
|51.522.352
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|269.346.033
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|77.941.519
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|91.623.936
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.341.758
|% -9,94
|
|SASA
|108,30
|498.454.231
|% -9,75
|
|PRDGS
|12,82
|39.866.613
|% -9,40
|
|MZHLD
|12,13
|26.726.970
|% -8,80
|
|THYAO
|129,90
|3.140.051.867
|% 1,25
|
|KRDMD
|15,15
|1.911.920.226
|% 2,64
|
|EREGL
|40,78
|1.524.974.964
|% -1,55
|
|KOZAL
|390,00
|1.035.850.363
|% -0,51
|
|TUPRS
|480,70
|1.014.977.733
|% -0,08
|
|KRDMD
|15,15
|1.911.920.226
|% 2,64
|
|EKGYO
|7,18
|909.583.364
|% 0,56
|
|ADESE
|1,81
|190.329.051
|% 7,10
|
|SKBNK
|2,68
|200.023.410
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,30
|624.680.522
|% -1,34
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6384
|% 0,02
|
|Euro
|19,6443
|19,6544
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8270
|22,9415
|% 0,03
|
|Frank
|19,8403
|19,9598
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,02
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,37
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.210
|7.270
|-4,00
|
|Yarım
|3.497
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|0,24
|