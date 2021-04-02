***AKMEN* *AKM* *QUAGR*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
02.04.2021 12:18
***AKMEN******AKM******QUAGR*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (‘QUAGR') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922793
BIST
13:441.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.433
13:448,0583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:449,5239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0667
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
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9,5962
En Düşük
9,4208
13:44448,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,23
|Açılış
|: 448,74
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:44
|DERHL
|8,69
|20.759.903
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|26.758.908
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|220.910.443
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|BURVA
|37,54
|4.092.580
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|GLRYH
|12,69
|32.084.584
|% -5,93
|
|KAPLM
|30,20
|9.391.068
|% -4,91
|
|GARAN
|7,08
|1.524.211.120
|% 1,00
|
|RTALB
|32,96
|650.449.100
|% -2,25
|
|BJKAS
|9,77
|491.126.281
|% 6,66
|
|KOZAL
|122,10
|454.407.490
|% 1,08
|
|SASA
|47,38
|420.031.981
|% 0,17
|
|GARAN
|7,08
|1.524.211.120
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,92
|227.349.047
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,18
|306.181.798
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,22
|73.451.911
|% -0,81
|
|KARSN
|4,10
|224.822.434
|% 2,24
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0503
|8,0583
|% -0,58
|
|Euro
|9,4916
|9,5239
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,0956
|11,1512
|% -0,77
|
|Frank
|8,5165
|8,5678
|% -0,67
|
|Riyal
|2,1380
|2,1487
|% -0,80
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|