***AKMEN* *AKM* *TRILC*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.02.2021 15:58
***AKMEN******AKM******TRILC*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (‘TRILC') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912196
BIST
16:191.501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -17,34
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:197,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0879
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1931
En Düşük
7,0712
16:198,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1012
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7378
En Düşük
8,5921
16:19415,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,20
|Açılış
|: 415,73
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PKENT
|1.760,00
|5.857.454
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|7.119.652
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|SAYAS
|17,35
|103.164.946
|% -9,96
|
|KARSN
|4,70
|80.558.423
|% -9,96
|
|TKNSA
|16,29
|333.998.653
|% -9,95
|
|THYAO
|12,85
|1.789.888.230
|% -1,31
|
|KOZAL
|135,40
|1.777.785.335
|% 1,50
|
|SASA
|38,92
|1.677.914.540
|% 7,16
|
|GUBRF
|76,65
|1.468.593.422
|% -6,81
|
|PETKM
|5,17
|1.340.436.655
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,32
|784.563.427
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,90
|295.341.479
|% -9,09
|
|TSKB
|1,77
|464.980.396
|% -1,67
|
|PETKM
|5,17
|1.340.436.655
|% -4,79
|
|ODAS
|4,06
|973.500.358
|% 2,01
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1889
|7,1931
|% 1,24
|
|Euro
|8,7323
|8,7378
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,0911
|10,1417
|% 0,92
|
|Frank
|7,8643
|7,9117
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9059
|1,9154
|% 0,88
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-2,17
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|40,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|38,92
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|18,83
|
|Çeyrek
|668
|683
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,09
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|0,83
|
Seans Raporu
16:19
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16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 6 kaybederek (% -1.04 ) 1, 573
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16:31XU100
Endeks 1, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 24, 864.00 milyon TL de
-
16:31KRGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 759 adet işlem
-
16:30MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 512 adet işlem
-
16:30MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 512 adet işlem