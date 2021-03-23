***AKMEN* *AKTVK* *ATLFA* *HLVKS* *TEBNK* *VAKFA* *PBTR* *DENIZ* *ISGYO* *ODEA* *AKBNK* *OYYAT* *BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***AKMEN******AKTVK******ATLFA******HLVKS******TEBNK******VAKFA******PBTR******DENIZ******ISGYO******ODEA******AKBNK******OYYAT******BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, AKTVK, ATLFA, BSRFK, DENIZ, HLVKS, ISGYO, ODEA, OYYAT, PBTR, TEBNK, VAKFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK32112 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK32112 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BZ7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 23/03/2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM42127 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK32122 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/03/2021 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK32114 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfaBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62117 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62133 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62129 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32152 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/03/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32152 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY32111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2021 İtfaİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY32111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA32121 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfaOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD32116 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRFPASH32111 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS32121 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920003BIST