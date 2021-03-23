***AKMEN* *AKTVK* *ATLFA* *HLVKS* *TEBNK* *VAKFA* *PBTR* *DENIZ* *ISGYO* *ODEA* *AKBNK* *OYYAT* *BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
23.03.2021 17:40
***AKMEN******AKTVK******ATLFA******HLVKS******TEBNK******VAKFA******PBTR******DENIZ******ISGYO******ODEA******AKBNK******OYYAT******BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, AKTVK, ATLFA, BSRFK, DENIZ, HLVKS, ISGYO, ODEA, OYYAT, PBTR, TEBNK, VAKFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK32112 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK32112 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BZ7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 23/03/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM42127 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK32122 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/03/2021 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK32114 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfa
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62117 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR62133 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62129 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32152 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/03/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32152 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY32111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2021 İtfa
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY32111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA32121 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD32116 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRFPASH32111 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS32121 FİNANSMAN BONOSU 23/03/2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920003
BIST