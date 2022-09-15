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***AKMEN* *ALNTF* *ARCLK* *TCRYT* *SMRFA* *ISFAK* *EKTVK* *DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

15.09.2022 17:35
***AKMEN* *ALNTF* *ARCLK* *TCRYT* *SMRFA* *ISFAK* *EKTVK* *DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***AKMEN******ALNTF******ARCLK******TCRYT******SMRFA******ISFAK******EKTVK******DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SMRFA, TCRYT, DNFIN, ALNTF, ARCLK, AKMEN, EKTVK, ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMFA2234 23.100.000 15.09.2022 15.12.2022 19.09.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22328 50.000.000 15.09.2022 16.02.2023 19.09.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFKA2216 236.000.000 14.09.2022 14.12.2022 19.09.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNFA2234 96.000.000 15.09.2022 20.12.2022 19.09.2022
- Arçelik A.Ş. ARCLK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFARCL32311 600.000.000 14.09.2022 09.03.2023 19.09.2022
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYMA2225 460.000.000 15.09.2022 12.12.2022 19.09.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS12328 150.000.000 15.09.2022 03.01.2023 19.09.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA12310 300.000.000 15.09.2022 13.01.2023 19.09.2022


İlgili Şirketler [SMRFA, TCRYT, DNFIN, ALNTF, ARCLK, AKMEN, EKTVK, ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063387


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Yarım 3.238 3.287 -34,00  
Çeyrek 1.624 1.644 -16,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,15 -0,49  
Gümüş Gr. 11,26 11,27 -0,25  
B. Petrol 90,10 90,10 -4,00  
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