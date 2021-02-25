***AKMEN* *ALNTF* *ZORLF* *ISMEN* *CRDFA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***AKMEN******ALNTF******ZORLF******ISMEN******CRDFA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ALNTF, CRDFA, ISMEN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22188 FİNANSMAN BONOSU 25/02/2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BR4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/02/2021 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC22110 FİNANSMAN BONOSU 25/02/2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04L89 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 25/02/2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04L97 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 25/02/2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04LA2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 25/02/2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04LB0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 25/02/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52115 FİNANSMAN BONOSU 25/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912938BIST