***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
19.11.2020 13:59
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
7.350.000
Adet
72
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/11/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889197
BIST
15:161.317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 22,03
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:167,5721
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -0,1439
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:168,9737
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1765
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:16454,30
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -9,83
|Açılış
|: 454,30
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:16
|IZTAR
|12,76
|4.029.016
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.423.080
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.624.043
|% -9,70
|
|GARAN
|9,31
|6.914.641.944
|% 5,20
|
|KRDMD
|4,93
|4.287.146.500
|% 7,41
|
|YKBNK
|3,11
|3.381.139.438
|% 6,14
|
|AKBNK
|6,53
|1.810.364.402
|% 4,15
|
|VAKBN
|4,90
|1.359.062.905
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,11
|3.381.139.438
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,93
|4.287.146.500
|% 7,41
|
|GARAN
|9,31
|6.914.641.944
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,94
|713.511.318
|% -2,51
|
|AKBNK
|6,53
|1.810.364.402
|% 4,15
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5681
|7,5721
|% -1,86
|
|Euro
|8,9658
|8,9737
|% -1,93
|
|Sterlin
|10,0230
|10,0733
|% -1,84
|
|Frank
|8,2850
|8,3349
|% -1,76
|
|Riyal
|2,0166
|2,0267
|% -1,71
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,42
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-9,18
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-72,00
|
|Tam
|3.011
|3.093
|-72,86
|
|Yarım
|1.455
|1.496
|-35,25
|
|Çeyrek
|730
|748
|-17,62
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|-0,22
|
Seans Raporu
15:16
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