***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
08.06.2021 14:46
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
18.800.000
Adet
170
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/06/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941028
BIST
16:051.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.443
16:058,5984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0142
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:0510,4816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0232
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:05524,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,92
|Açılış
|: 524,02
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:05
|ATATP
|31,94
|22.888.523
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.114.265
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.235.942
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|4.255.697
|% 9,94
|
|UFUK
|15,81
|141.346
|% 9,03
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,70
|17.901.153
|% -8,00
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,12
|125.354.308
|% -6,74
|
|YAYLA
|3,95
|17.658.297
|% -6,62
|
|KOZAL
|127,70
|789.244.341
|% 1,92
|
|GARAN
|8,30
|738.647.750
|% 0,12
|
|THYAO
|14,33
|696.288.844
|% 0,35
|
|SASA
|34,54
|438.637.926
|% 2,25
|
|SISE
|8,21
|392.554.960
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,25
|355.892.514
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|738.647.750
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,18
|102.704.261
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,99
|159.347.419
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|96.500.717
|% 1,44
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5966
|8,5984
|% -0,16
|
|Euro
|10,4771
|10,4816
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1287
|12,1895
|% -0,36
|
|Frank
|9,5560
|9,6136
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2860
|2,2975
|% -0,16
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,92
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|3.461
|3.513
|-5,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,96
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|-3,85
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|-0,41
|