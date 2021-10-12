***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
12.10.2021 16:13
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/02/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
23.000.000
Adet
216
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/10/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969825
BIST
16:281.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:289,0166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0154
|Açılış
|: 9,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:2810,4148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0170
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:28510,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,60
|Açılış
|: 510,33
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MERIT
|23,16
|9.289.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|GESAN
|23,72
|214.859.184
|% 9,81
|
|EDIP
|3,81
|38.451.277
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|65.013.786
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|70.656.475
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|126.707.149
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ESCAR
|20,90
|18.324.413
|% -6,78
|
|GARAN
|9,54
|1.318.591.862
|% 1,06
|
|ASELS
|16,43
|1.149.281.762
|% 3,86
|
|THYAO
|14,00
|820.016.472
|% -1,41
|
|SASA
|27,96
|694.743.571
|% 0,58
|
|KRDMD
|6,85
|636.302.276
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,43
|573.574.625
|% 0,41
|
|GARAN
|9,54
|1.318.591.862
|% 1,06
|
|EKGYO
|1,81
|200.428.476
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,85
|636.302.276
|% 0,59
|
|ODAS
|1,50
|137.675.656
|% -1,32
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0123
|9,0146
|% 0,15
|
|Euro
|10,4070
|10,4117
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,2263
|12,2876
|% 0,22
|
|Frank
|9,6492
|9,7074
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3948
|2,4068
|% 0,08
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,26
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|25,00
|
|Tam
|3.361
|3.445
|25,47
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|12,31
|
|Çeyrek
|815
|833
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|-0,30
|
Seans Raporu
16:26
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16:37EDIP
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 204, 665 adet işlem
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16:36GESAN
Yüzde 9.72 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 243, 863 adet işlem
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16:34XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 11, 853.00 milyon TL de
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16:34VERTU
Yüzde 4.32 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 014 adet işlem
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16:33CEMTS
Yüzde 7.01 oranında artışla 13.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 851, 973 adet işlem