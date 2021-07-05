***AKMEN* *EKOFA* *HALKB* *ALNTF* *AKSFA* *ISMEN* *TCRYT* *ISFAK* *GLBMD* *OYAKC* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
05.07.2021 17:41
***AKMEN******EKOFA******HALKB******ALNTF******AKSFA******ISMEN******TCRYT******ISFAK******GLBMD******OYAKC******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
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İlgili Şirketler AKMEN, AKSFA, ALNTF, EKOFA, ERGLI, GLBMD, ISFAK, ISMEN, OYAKC, TCRYT, HALKB
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09717 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09725 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09733 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09790 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09808 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09873 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09881 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09899 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09931 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09949 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM09956 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM10681 SATIM HAKKI VEREN YK VARAN TRWAKYM10699 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM10731 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM10822 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM10988 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM10996 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM11051 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM11069 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM11077 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM11143 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM11150 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM11168 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM11226 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM11234 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM11242 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92118 FİNANSMAN BONOSU 05/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 05/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/07/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF72113 FİNANSMAN BONOSU 05/07/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82117 FİNANSMAN BONOSU 05/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82125 FİNANSMAN BONOSU 05/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK72110 FİNANSMAN BONOSU 05/07/2021 İtfa
İŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA72116 FİNANSMAN BONOSU 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05BV6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05BW4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05BX2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05BY0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05BZ7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05C06 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05E46 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05EC0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05ED8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05EK3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05EL1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05EM9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05EW8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05F03 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05F45 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05FC7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05FK0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05FO2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05FP9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05G28 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05G85 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05G93 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05GG6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05H84 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05HC3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05IO6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05IS7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05IT5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05J09 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05J82 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05JG0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05JH8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05JO4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05JP1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05JW7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05JX5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05JY3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2021 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/07/2021 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD72117 FİNANSMAN BONOSU 05/07/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82113 FİNANSMAN BONOSU 05/07/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
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