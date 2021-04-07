***AKMEN* *EKOFA* *YATVK* *TEBNK* *HLVKS* *GARAN* *AKSFA* *BRKVY* *SKYMD* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
07.04.2021 17:10
***AKMEN******EKOFA******YATVK******TEBNK******HLVKS******GARAN******AKSFA******BRKVY******SKYMD******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKSFA, BRKVY, EKOFA, GARAN, HLVKS, SKYMD, TEBNK, YATVK, YKFKT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01C39 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/04/2021 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62111 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92118 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF42116 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/04/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD42115 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS42117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/04/2021 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS42117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF42113 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 İtfa
TCMB TRT011025T16 DEVLET TAHVİLİ 07/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924350
BIST