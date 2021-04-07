***AKMEN* *EKOFA* *YATVK* *TEBNK* *HLVKS* *GARAN* *AKSFA* *BRKVY* *SKYMD* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***AKMEN******EKOFA******YATVK******TEBNK******HLVKS******GARAN******AKSFA******BRKVY******SKYMD******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, AKSFA, BRKVY, EKOFA, GARAN, HLVKS, SKYMD, TEBNK, YATVK, YKFKTMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01C39 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/04/2021 İtfaAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62111 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92118 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF42116 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/04/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD42115 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS42117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/04/2021 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS42117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF42113 FİNANSMAN BONOSU 07/04/2021 İtfaTCMB TRT011025T16 DEVLET TAHVİLİ 07/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924350BIST