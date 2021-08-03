***AKMEN* *EREGL* *GARFA* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
03.08.2021 11:06
***AKMEN******EREGL******GARFA******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Düzeltme duyurusudur. 02.08.2021 tarihinde yayınlanan borçlanma araçları ödeme duyurumuzda ilgili şirket olarak ERGLI yerine sehven EREGL kodu kullanılmıştır.
İlgili Şirketler EREGL, ERGLI, AKMEN, GARFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01CG5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 02/08/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82117 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82117 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82125 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82125 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA82111 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954331
BIST
15:521.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:528,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
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8,4558
En Düşük
8,3721
15:5210,0293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0497
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:52495,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,43
|Açılış
|: 495,48
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:52
|ISGSY
|10,67
|35.079.417
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.406.437
|% 9,98
|
|SEKUR
|26,02
|35.727.984
|% 9,97
|
|AGYO
|3,53
|30.587.416
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|179.225.289
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|54.641.686
|% -5,26
|
|CEOEM
|8,33
|20.420.844
|% -3,48
|
|CRFSA
|39,00
|4.853.998
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,02
|1.531.375.064
|% 1,81
|
|THYAO
|12,74
|566.173.408
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,40
|484.451.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,89
|459.770.746
|% 1,28
|
|SISE
|7,82
|337.275.177
|% 0,39
|
|GARAN
|9,02
|1.531.375.064
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,46
|269.940.969
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|141.102.208
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,40
|484.451.242
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,82
|113.942.684
|% 1,11
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4243
|8,4263
|% 0,25
|
|Euro
|10,0249
|10,0293
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,7142
|11,7730
|% 0,50
|
|Frank
|9,3033
|9,3593
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2419
|2,2531
|% 0,37
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|16,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|20,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|9,73
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,99
|
Seans Raporu
15:52
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