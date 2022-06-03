***AKMEN* *GSIPD* *AKTVK* *HALKB* *TEBNK* *QNBFB* *SEKFA* *ISMEN* *AKDFA* *ISFIN* *CAGFA* *ZKBVK* *BRKT* *DNFIN* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
03.06.2022 17:32
***AKMEN******GSIPD******AKTVK******HALKB******TEBNK******QNBFB******SEKFA******ISMEN******AKDFA******ISFIN******CAGFA******ZKBVK******BRKT******DNFIN******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
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İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN62218 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01E45 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32404 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32412 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32420 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32487 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32495 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32503 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32529 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32602 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32610 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32628 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32651 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32669 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32677 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32685 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32776 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32784 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32792 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32818 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32826 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32834 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32842 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32909 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32917 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32925 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33147 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33238 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33246 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33253 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33303 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33311 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33329 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33360 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33378 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33386 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33394 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33469 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33477 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33527 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33535 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33543 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33550 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33618 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33626 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33634 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33691 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33709 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33766 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33840 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33857 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33873 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33899 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33907 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34038 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34087 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34095 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34103 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34111 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34194 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34202 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34210 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34251 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34269 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34277 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34327 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34335 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34343 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34350 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34400 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34418 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34426 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34434 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34483 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34491 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM34509 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62228 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62228 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDF62218 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2022 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK92214 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLT9141 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLT9257 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLTB637 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLTBF25 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLTBH49 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLTBS53 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLTCJ38 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLTCR12 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLTD567 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLTDG71 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLTDJ03 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPLTDK18 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN62243 FİNANSMAN BONOSU 03/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07H41 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07H58 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07H66 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07QL1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07UY6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07UZ3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07VD8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07VE6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07VM9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07VN7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07VW8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/06/2022 İtfa
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