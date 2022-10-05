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05.10.2022 17:43
***AKMEN******GSIPD******SEKFK******ZORLF******AKSFA******ISMEN******EKTVK******QNBFL******YKFKT******ZKBVK******SMRVA******TFNVK******KTKVK******CRDFA******ULUFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
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EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZL002 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZL333 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZLC28 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZMP22 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZMW98 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZN263 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZN370 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZND74 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZNP96 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZP532 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZP649 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZP755 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZPC08 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BQ3ZPH52 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/10/2022 İtfa
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KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE2219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/10/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE2219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRE2224 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2022 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKE2218 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2022 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKE2226 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2022 İtfa
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTDE2618 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVYE2210 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE2216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/10/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE2216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFKE2213 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2022 İtfa
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKFE2212 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2211 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/10/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2211 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12317 FİNANSMAN BONOSU 05/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
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